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Автомобиль перевернулся в результате ДТП на северо-востоке Москвы

Александр Афонин
Происшествия
Автомобиль перевернулся в результате ДТП на северо-востоке Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, съезд 93В Карта всех событий

На северо-востоке Москвы произошла авария с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 6 августа.

Уточняется, что инцидент случился на внешней стороне МКАД в районе пересечения с Трудовой улицей. В результате столкновения один из автомобилей перевернулся.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение транспорта осуществляется по четырем полосам из шести, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что авария с участием легкового автомобиля и автобуса произошла в ЗАО. В результате инцидента, по предварительной информации, пострадали два человека.

Транспорт ДТП Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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