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Два человека пострадали при ДТП на западе Москвы

Александр Афонин
Происшествия
Два человека пострадали при ДТП на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Звенигородская эстакада Карта всех событий

Авария с участием легкового автомобиля и автобуса произошла в ЗАО. Об этом в субботу, 6 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник «ВМ» уточнил, что авария произошла на пересечении ТТК с Звенигородским шоссе. В результате инцидента, по предварительной информации, пострадали два человека.

5 августа сообщалось, что на территории района Косино-Ухтомский столкнулись два автомобиля. Уточняется, что ДТП произошло в районе дома № 1 на Святоозерской улице. На место аварии были направлены оперативные службы города.

До этого стало известно, что легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом на внешней стороне Третьего транспортного кольца. В результате случившегося движение в сторону развязки с шоссе Энтузиастов было временно затруднено.

Третье транспортное кольцо (ТТК) Москва ДТП
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