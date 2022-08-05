ДТП с участием двух автомобилей произошло на востоке Москвы

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, Святоозёрская улица, 1 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на территории района Косино-Ухтомский. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Перекрыты правая и левая полосы. Движение затруднено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что ДТП произошло в районе дома № 1 на Святоозерской улице. На место аварии прибыли оперативные службы города.

5 августа крупная авария произошла на Киевском шоссе в районе съезда на проектируемый проезд № 7034. Микроавтобус врезался в припаркованный на обочине автомобиль Hyundai.

В результате ДТП семь человек пострадали, четверо из них госпитализированы. На место происшествия были вызваны семь карет скорой помощи.

Прокуратура ТиНАО взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. Сотрудники надзорного ведомства выяснят все причины и обстоятельства аварии.