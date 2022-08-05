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Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП на Киевском шоссе

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП на Киевском шоссе
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Россия, Москва, поселение Марушкинское, посёлок Кирпичного Завода, Киевское шоссе, 34-й километр Карта всех событий

Прокуратура ТиНАО взяла на контроль установление обстоятельств ДТП на 35-м километре Киевского шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 5 августа.

Сотрудники надзорного ведомства выяснят все причины и обстоятельства аварии. По предварительной информации, в результате столкновения микроавтобуса с автомобилем Hyundai Porter пострадали семь человек, из них шестеро — пассажиры маршрутного транспортного средства. Водителя Huyndai и трех пассажиров маршрутного такси доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

На Киевском шоссе в районе съезда на проектируемый проезд № 7034 микроавтобус врезался в стоявший автомобиль. На месте происшествия работают оперативные службы города. В результате инцидента, по данным собеседника «ВМ», пострадали семь человек.

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