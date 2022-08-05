Микроавтобус врезался в стоящий автомобиль на Киевском шоссе

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Россия, Киевское шоссе Карта всех событий

На Киевском шоссе в районе съезда на Проектируемый проезд № 7034 микроавтобус врезался в стоящий автомобиль. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 5 августа.

На месте происшествия работают оперативные службы города. В результате инцидента, по данным собеседника «ВМ», пострадали семь человек.

Семь карет скорой помощи запросили на место ДТП. Движение в сторону центра перекрыто, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

5 августа произошло возгорание автомобиля на Варшавском шоссе. Пожарные оперативно смогли локализовать пожар. Информация о пострадавших не поступала.