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Легковушка и мотоцикл столкнулись на внешней стороне ТТК

Полина Долганова
Происшествия
Легковушка и мотоцикл столкнулись на внешней стороне ТТК
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом на внешней стороне Третьего транспортного кольца (Нижегородская эстакада). Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На месте аварии работают оперативные службы столицы.

В результате случившегося движение в сторону развязки с шоссе Энтузиастов было затруднено. Горожанам рекомендуют выбирать пути объезда.

1 августа авария с участием грузовика, мотоцикла и легковой машины произошла на Липецкой улице. Движение транспорта в сторону области было затруднено, автомобилистам рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения привела статистику ДТП с участием грузовиков за первые шесть месяцев 2022 года.

По ее данным, за этот промежуток времени произошло 509 подобных ДТП, в которых погибло 48 человек и еще 599 пострадало. Причем по вине самих водителей грузовых автомобилей произошло 308 ДТП из этого числа аварий.

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