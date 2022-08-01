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Грузовик столкнулся с мотоциклом на Липецкой улице

Георгий Соланович
Происшествия
Грузовик столкнулся с мотоциклом на Липецкой улице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Липецкая улица, 34/25 Карта всех событий

Авария с участием грузовика, мотоцикла и легковой машины произошла на Липецкой улице. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 1 августа.

— На Липецкой улице в районе дома 34/25 произошло ДТП с участием мотоцикла, легкового и грузового автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших в аварии нет, а обстоятельства произошедшего уточняются. Движение транспорта в сторону области затруднено, автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.

1 августа стало известно, что водитель автомобиля сбил пешехода в районе дома № 32 по Большой Семеновской улице. В результате происшествия движение было ограничено на одной из полос.

20 июля на Алтуфьевском шоссе автомобиль совершил наезд на двух пешеходов. Транспортное средство сбило на большой скорости людей на нерегулируемом пешеходном переходе.

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