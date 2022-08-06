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Приватизация хлебокомбинатов и спиртовых заводов начнется на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

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Приватизация хлебокомбинатов и спиртовых заводов начнется на Украине
Фото: АГН Москва

На Украине массовая приватизация государственных предприятий начнется с хлебокомбинатов и спиртовых заводов. Об этом в субботу, 6 августа, заявила исполняющая обязанности главы украинского фонда государственного имущества Ольга Батова.

— Сейчас мы считаем важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов, тех объектов, которые могут помочь Украине решить проблему с зерном, с хранением зерна, с переработкой этого зерна, — сказала она.

Батова добавила, что речь идет примерно о 200 предприятиях. Они расположились в зоне, которую в настоящее время не затронул конфликт.

Объекты будут реализовывать путем продажи на аукционах. Данное решение позволит создать новые рабочие места, а также наладить логистику поставок зерна, передает слова Батовой РБК.

До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что на территории предприятия «Азовсталь», расположенного в Мариуполе, может открыться технопарк, где сохранят рабочие места. По его словам, на данный момент российское руководство прорабатывает данный вопрос.

Украина Производство Приватизация
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