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Хуснуллин сообщил, что на территории «Азовстали» может появиться технопарк

Александр Афонин

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Хуснуллин сообщил, что на территории «Азовстали» может появиться технопарк
Фото: shutterstock

На территории предприятия «Азовсталь», расположенном в Мариуполе, может открыться технопарк, где сохранят рабочие места. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Мы не видим восстановление («Азовстали» — прим. «ВМ») в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем, — цитирует политика РИА Новости.

22 июня Марат Хуснуллин сообщил, что на «Азовстали», где весной шли продолжительные бои, хотят вновь запустить производство. По его словам, решение о дальнейшей судьбе мариупольского завода — очень важный вопрос.

27 июля стало известно, что первый автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» покинул порт Ейска и направился в направлении Мариуполя. С помощью судна в город будут поставляться необходимые для восстановления инфраструктуры грузы.

30 июля эксперты из США призвали Украину завершить конфликт с помощью переговоров с Россией. Такое мнение высказали специалисты в области международной безопасности Джонатан Стивенсон и Стивен Саймон.

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