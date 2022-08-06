Компенсационные автобусы запустят между станциями Кунцевская и Усово МЖД

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Алексея Свиридова Карта всех событий

В период с 8 по 31 августа между станциями Кунцевская и Усово Белорусского направления МЖД начнут курсировать компенсационные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в субботу, 6 августа.

Уточняется, что причиной этого стала приостановка движения электричек на данном участке из-за проведения работ по модернизации инфраструктуры. Автобусы будут курсировать в ночное время, для бесплатного проезда пассажирам необходимо будет предъявить билеты на пригородные поезда.

Автобусы от станции Кунцевская будут отправляться от улицы Алексея Свиридова в 00:05 и 00:25. В обратном направлении транспорт поедет от остановки «Станция «Усово» в 23:21 и 05:20, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что с 23:00 6 августа до 12:00 7 августа на Киевском направлении Московской железной дороги изменится расписание поездов. Так, часть поездов будет отменена, у части изменится расписание и остановки, в том числе у поездов «Аэроэкспресс».