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Расписание поездов Киевского направления МЖД временно изменится 6 августа

Евгений Белоусов
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Расписание поездов Киевского направления МЖД временно изменится 6 августа
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Киевское направление Московской железной дороги Карта всех событий

С 23:00 6 августа до полудня 7 августа на Киевском направлении Московской железной дороги изменится расписание поездов. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Так, часть поездов будет отменена, у части изменится расписание и остановки, в том числе у поездов «Аэроэкспресс». Будут увеличены интервалы движения поездов даже в пиковые часы. Кроме того, на час сократится время работы — последний поезд из Москвы отправится в 23:47.

На время изменения расписания для пассажиров будут назначены компенсационные автобусы. Уточняется, что такие изменения необходимы для подключения новой системы управления движением в рамках подготовки инфраструктуры к запуску МЦД-4, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что специалисты завершили работы самого сложного этапа по реконструкции участка Каланчевская — Курская МЦД-2, который увязан со строительством МЦД-4.

Годовой пассажиропоток МЦД-4 составит около 30 миллионов человек, суточный — почти полмиллиона. Уточняется, что открытие МЦД-4 улучшит транспортную доступность 20 районов Москвы, а также областных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других населенных пунктов.

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