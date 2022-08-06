Полянский упрекнул Гутерреша в умалчивании виновника бомбардировки Хиросимы

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, что тот не стал называть виновника бомбардировки Хиросимы. Об этом он сообщил в субботу, 6 августа, во время церемонии памяти жертв исторического события.

— Уважаемый генеральный секретарь, мир также никогда не должен забывать, что это преступление совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против мирных жителей, — сказал он.

Дипломат добавил, что решение о бомбардировке Хиросимы не было связано с военной нуждой США. В связи с этим Гуттерешу следовало бы упомянуть данный факт в ходе своего выступления, передают слова Полянского «Известия».

До этого мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки процитировал русского писателя Льва Толстого.

Он заявил, что трагедия Хиросимы никогда не должна повториться, а также призвал создать для защиты жизней такие условия, при которых не было бы иного основного решения, кроме как отказа от ядерного оружия.