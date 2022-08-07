Москвичи возмутились интимом пары на газоне парка в Кузьминках

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Пользователи социальных сетей раскритиковали поведение мужчины и женщины, которые предались любовным утехам прямо на газоне парка в московском районе Кузьминки. Соответствующий снимок появился в группе «Кузьминки Москва» во «ВКонтакте».

— Лав из ин зе эйр и в Кузьминском парке. Кого-то так обуяла страсть, что дойти до более укромного места не получилось. И все это на глазах гуляющих и детей, — подписал фото автор.

Многие москвичи возмутились кадром и высказались, что подобные действия в общественных местах недопустимы.

«Ни стыда, ни совести, как животные», — написал пользователь Алексей Михайлович.

«Ничего святого. Близость мужчины и женщины — это сокровенный ритуал, а не напоказ. Явно не от большого ума все это», — высказалась Алена Ионина.

Но нашлись и те, кто не увидел в поступке пары ничего плохого.

«Эксбиционизм никто не отменял. И им приятно, и нам познавательно», — заявила Мария Гузатуллина.

«А что такого!? Нашли укромное место! Кто виноват, что кто-то подглядывает? Я тоже так делал, когда дома не вариант было», — написал Назим Гаджиев.

6 июня сообщалось, что мужчина украл куклу из секс-шопа на западе Москвы. Инцидент произошел вечером в интим-магазине на улице Парковой. Посетитель зашел в помещение и рассматривал секс-кукл. Выбрав одну, он сделал вид, будто оплатил покупку через телефон, и показал продавщице электронный чек в подтверждение перевода платежа. После этого мужчина ушел.