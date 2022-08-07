Как избавиться от сахарной зависимости

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Употребляя достаточно сладкие продукты, на самом деле не содержащие сахар, можно добиться значительного снижения интереса к этому продукту. При этом существуют и другие способы снижения зависимости, в том числе, не связанные с едой. Об этом «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, как таковой наркотической зависимости от сахара не существует.

— Эта зависимость абсолютно не аналогична зависимостям от опиатов или никотина. Она легче снимается и гораздо проще устроена. Это не столько зависимость от сахара как такового, сколько тяга к вкусному. Сахар является базово вкусным для людей, потому что он довольно быстро усваивается, это чистая энергия, — рассказал врач.

Диетолог отметил, что когда формировались инстинкты человека, существовал дефицит питания. В этот период все, что могло очень быстро дать энергию, становилось лакомым, изысканным — в том числе, и сладкие продукты.

Гинзбург подчеркнул, что бороться с этим можно, «обманывая» собственный организм.

— Можно использовать вкусные продукты, не являющиеся избыточно сахаросодержащими: например, орехи и не слишком сладкие сухофрукты. Или употреблять десерты не столько сладкие, сколько насыщенные. Например, фруктовые йогуртовые десерты — проще говоря, использовать полезные продукты, не являющиеся сахаросодержащими, — посоветовал эксперт.

Хорошим вариантом для снижения употребления сахара будут сахарозаменители, которых в последнее время появилось достаточно много, подчеркнул специалист. Среди них есть очень полезные:

инулин;

мальтитол;

эритрит;

олигофруктоза (не стоит путать с обычной фруктозой).

Такие названия звучат не очень привычно для человеческого уха, однако эти вещества обладают приятной сладостью и не воздействуют негативно на обмен веществ, пояснил Гинзбург.

Помогает снизить уровень потребления сахара и правильный образ жизни, уточнил диетолог.

— Свежий воздух, прогулки, водные процедуры, приятная ванна, массаж, танцы, упражнения — все, что делает нашу жизнь приятнее, снижает потребность в сахаре. А цена вопроса отказа от сахара — замедление процессов старения, профилактика возрастных болезней, диабета и некоторых опухолей, — заключил Гинзбург.