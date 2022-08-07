«Оранжевый» уровень опасности из-за жары и ливней объявили в Москве в воскресенье

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за жаркой погоды и сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

— «Оранжевый» — погода опасна. Очень высокая температура: период предупреждения — с 14:00 7 августа до 19:00 7 августа. Дождь: период предупреждения — с 15:00 7 августа до 00:00 8 августа (сильный ливень), — говорится в сообщении.

Кроме того, в Москве с 11:00 7 августа до 11:00 8 августа действует «желтый» уровень опасности в связи с грозами и градом. Также жителей столицы предупредили о возможном усилении ветра, порывы которого могут достигнуть 18–23 метров в секунду.

Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье. «Оранжевый» уровень опасности из-за сильных дождей и ветра там объявлен с 11:00 7 августа до 00:00 8 августа, отмечается на сайте ведомства.

Согласно прогнозам синоптиков, 7 августа максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 26–28 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 25–30 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о мощном циклоне с северо-запада, который накроет город 7 августа.