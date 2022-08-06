Мощный циклон с северо-запада накроет Москву 7 августа

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На Москву движется мощный циклон, который придет с северо-запада. Об этом в субботу, 6 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Мощный циклон надвигается на столицу с северо-запада. Сегодня ливни и грозы обрушились на Санкт-Петербург, — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 7 августа, в Москву накроет холодный фронт. Ливень, град и гроза обрушатся на город, а ветер усилится до 18-23 метров в секунду.

Кроме того, как уточняется, температура воздуха резко понизится. Жителям рекомендовали заранее планировать предстоящий день, а на улице в непогоду следует сохранять бдительность, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что 7 августа в столицу придет холодный фронт с ливнями и грозами. По его словам, в последующие дни в городе уйдет жара и придут комфортные температуры.

До этого сообщалось, что в столицу придет холодный атмосферный фронт 7 августа. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, в этот день температура начнет понижаться.