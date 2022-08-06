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«Отдыхаем от жары»: метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Илья Ашуров

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Какой будет погода в Москве на следующей неделе
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На следующей рабочей неделе, 8–12 августа, в столице ожидается прохладная погода с температурой воздуха 22–24 градуса. В первые дни очередной пятидневки в городе будут дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Общее название для грядущей недели «отдыхаем от жары». Пик жары пройден, и 7 августа в город придет холодный фронт с ливнями и грозами. После этого осуществится переход к другому типу погоды, жара уйдет, и воцарится ровное тепло, — говорит собеседник «ВМ».

В понедельник и вторник, 8–9 августа, в городе все еще будут дожди, но менее интенсивные. В эти дни в столице установится температура 22–23 градусов тепла.

— 10–12 августа температура немного повысится — до плюс 24–25 градусов. Осадков в эти дни не будет. Так что москвичей ожидает очень комфортная погода для мегаполиса, — заключил Шувалов.

А пока в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности до 18:00 субботы, 6 августа, из-за жаркой погоды. Также в столице и области объявили четвертый класс пожарной опасности, который будет действовать до 16:00 7 августа.

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