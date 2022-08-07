Трамп сравнил США со страной третьего мира

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США в ряде аспектов опустились до уровня стран третьего мира. Об этом заявил экс-президент государства Дональд Трамп на конференции консервативных политических действий.

— Мы во многих отношениях страна третьего мира. Мы страна, чья экономика спотыкается, чьи цепочки поставок нарушены, магазины не заполнены, чьи посылки не доходят адресатам, чья система образования располагается в конце любого списка, — отметил политик, уточнив, что самым важным фактором является то, что Соединенные Штаты «больше не уважают и не слушают в мире».

По словам Трампа, во время его правления еще несколько лет назад ситуация в стране кардинально отличалась. Он выразил мнение, что республиканцы должны будут приступить к исправлению текущего положения дел уже в ноябре текущего года, когда состоятся промежуточные выборы в Конгресс США, передает ТАСС.

До этого Трамп заявил, что некомпетентные люди, которые руководят в настоящее время США, могут привести мир к третьей мировой войне. Политик считает, что эта война будет худшей в истории, потому что Америка владеет самым современным вооружением.