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Трамп допустил начало третьей мировой войны из-за некомпетентности властей США

Юлия Курганова
В мире
Трамп допустил начало третьей мировой войны из-за некомпетентности властей США
Фото: Whitehouse

Некомпетентные люди, которые руководят в настоящее время США, могут привести мир к третьей мировой войне. Об этом заявил в субботу, 6 августа, экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на Конференции консервативных политических действий.

— Все может закончиться тем, что мы придем к третьей мировой войне из-за некомпетентных людей, которые нами руководят, — сказал он.

Политик считает, что эта война будет худшей в истории, потому что Америка владеет самым современным вооружением.

Трамп заявил, что он не допустил бы нынешних кризисов на Украине и вокруг Тайваня, если бы руководил Штатами. По его словам, нужно всеми силами «удерживать США от смехотворных и бесконечных боевых действий за границей», участия в которых американцев никто не хочет, сообщает ТАСС.

5 августа Трамп заявил, что поездка спикера палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань является глупой затеей в свете напряженных отношений США и КНР. По его словам, республиканцы должны «покончить с сумасшедшей Нэнси Пелоси» на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2022 года.

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