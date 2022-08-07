Первая в России уличная стена из растений появилась в Москве в дни «Цветочного джема»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, улица Серафимовича Карта всех событий

Рядом с кинотеатром «Ударник» в дни «Цветочного джема» появилась уникальная «зеленая» стена. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— Вертикальное озеленение не требует особых земельных площадей, позволяет декорировать здания, защищает дома от перегрева, снижает уровень уличного шума, и, конечно, дарит такую необходимую в жаркое время прохладу. Москва получила уникальное зеленое пространство, притягивающее внимание, — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Московские сезоны»

Данный проект, как подчеркивается, стал первым в своем роде в России. Отмечается, что для создания сооружения специалисты использовали 60 тонн металлоконструкций, более 3500 видов плектрантуса и свыше 1000 пеларгоний.

Цветы были выбраны таким образом, чтобы создавался эффект зеленых волн. Проект создавался на протяжении двух недель: за это время рабочие возвели стену, высота которой составила 14 метров, а протяженность — 62 метра.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице стартовал главный фестиваль лета «Цветочный джем». По его словам, москвичи смогут увидеть как лучшие цветочные композиции прошлых лет, так и новые оригинальные работы, например, висячие и водные сады.