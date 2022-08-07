Москвичам рассказали о возможностях роботов из технопарка «Нагатино»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Резидент столичного технопарка «Нагатино» разработал роботов с искусственным интеллектом, которые способны решать разные задачи в сферах строительства, здравоохранения, образования, тяжелой промышленности, сельском хозяйстве и других.

При помощи программного обеспечения машины могут видеть человека и даже распознавать его жесты в качестве команд управления.

Так, к примеру робот «Спасатель» умеет доставлять пострадавших из труднодоступных мест. Он работает от аккумулятора и способен функционировать без подзарядки до шести часов. Робот оснащен аптечкой, носилками и приспособлениями для фиксации пациента.

Робот «Патрульный» разработан для инспектирования территории. Он может передавать изображения на пункт контроля и сигнализировать о нарушениях. «Патрульный» необходим для оценки ситуации при угрозе радиации, утечек метана или возможного обрушения конструкций.

Робот «Специалист», оснащенный гусеничной базой повышенной проходимости, позволяет исследовать большие территории с пересеченной местностью. Корпус механизма защищен от влаги и выдерживает перепады температур от минус 25 до плюс 40 градусов.

«Агробот» обучен движению за человеком, умеет собирать урожай, перевозить сельскохозяйственные грузы и даже кормить домашних животных.

— Мы постоянно совершенствуем наших роботов. Продолжаем разработку более износостойкой подвески, всесезонного корпуса, улучшаем качество телеметрии, добавляем полезный функционал (кнопки управления на корпусе, управление жестами, следование за человеком), — приводит слова генерального директора компании «Гумич» Александра Гаврилова официальный сайт мэра Москвы.

В марте в Москве началось активное внедрение технологий во все сферы жизни, в том числе и в городское хозяйство. Уточняется, что скрытые утечки в горячем водоснабжении и системе отопления находит специальный алгоритм.

Так, столичные службы начали применять роботов-инспекторов и роботов-демонтажников, беспилотники для защиты ЛЭП, снежные сканеры, автоматизированную систему «Диспетчеризация» и многое другое.