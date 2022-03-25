Москва внедряет новые технологии в городское хозяйство столицы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице начинается активное внедрение технологий во все сферы жизни, в том числе и в городское хозяйство. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что скрытые утечки в горячем водоснабжении и системе отопления находит специальный алгоритм. Мобильный робот может заниматься ремонтом труб водоснабжения, а за безопасностью линий электропередачи следят при помощи беспилотников, говорится в материале.

Так, столичные службы начали применять роботов-инспекторов и роботов-демонтажников, беспилотники для защиты линий электропередачи (ЛЭП), снежные сканеры, автоматизированную систему «Диспетчеризация» и многое другое.

В четверг, 24 марта, стало известно, что городские службы Москвы завершили обновление 2,6 километра газопроводов на западе Москвы. Газовые сети среднего и низкого давления пролегают по улицам Полоцкой, Молодогвардейской, Ивана Франко, Екатерины Будановой и Кунцевской на западе Москвы.

Ранее в городе столичные службы были переведены в режим повышенной готовности из-за возможного ухудшения погоды в грядущие выходные. Под особым контролем рабочих находятся объекты жизнеобеспечения и энергетического хозяйства.