Сезон арбузов начался на московских ярмарках

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Раменки Карта всех событий

На этой неделе в столице открылось свыше 200 бахчевых развалов, однако самый большой ассортимент арбузов можно найти на межрегиональных ярмарках. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В Москве представлена бахчевая продукция из Астраханской, Липецкой областей, Дагестана и других южных регионов России.

Москвичи могут купить арбузы на 37 межрегиональных ярмарках. Цена за килограмм варьируется от 37 до 150 рублей. Фермеры предлагают покупателям семь сортов этой сладкой ягоды: «талисман», «каристан», «борчанский», «кримсон свит», «огонек», «астраханский» и «черный принц». Самым дешевым считается сорт «каристан». Его можно приобрести практически на всех площадках. Арбузы самого дорогого сорта «черный принц» продаются на двух площадках (на улицах Раменки и Саляма Адиля). Наибольшее количество сортов бахчевых можно увидеть на площадке по адресу Профсоюзная, 41, возле станции метро «Новые Черемушки».

На ярмарках выходного дня жители столицы могут приобрести и такие сорта, как «сахарный малыш», «холодок» и «топ ган», передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, как выбрать спелый арбуз.

Во Всемирный день арбуза, который отмечается 3 августа, «Вечерняя Москва» пообщалась с врачом-диетологом Еленой Соломатиной и выяснила, чем эта любимая многими ягода полезна и когда может нанести здоровью человека непоправимый вред.