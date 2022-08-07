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Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Байдена военным преступником

Анастасия Колоскова
В мире
Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Байдена военным преступником
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подливает масла в огонь конфликта на Украине, что является преступлением. Об этом заявил один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью CNN.

— Это тяжкое преступление. Почему Соединенные Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта? — отметил музыкант.

Уотерс убежден, что именно НАТО является главным виновником кризиса.

— Любая война с чего-то начинается. Эта началась в 2008 году (на саммите Североатлантического альянса впервые подняли вопрос о членстве Украины и Грузии — прим. «ВМ»). Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России. Хотя альянс обещал этого не делать, — поделился своим сидением ситуации музыкант.

Он напомнил, что в обмен на это обещание президент СССР Горбачев отвел войска «с порога Западной Европы».

В настоящее время Уотерс проводит турне под названием This Is Not A Drill, в ходе которого он касается откровенно политических тем и показывает фотографии «военных преступников», в том числе и снимок Джо Байдена, передает РИА Новости.

До этого экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что некомпетентные люди, которые руководят в настоящее время США, могут привести мир к третьей мировой войне. Политик считает, что эта война может быть худшей в истории, потому что Америка владеет самым современным вооружением.

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