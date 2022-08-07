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Редкую ушастую сову заметили в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Редкую ушастую сову заметили в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru
Россия, Москва, Западный административный округ, район Ново-Переделкино Карта всех событий

Занесенная в Красную книгу Москвы ушастая сова была замечена на территории природного комплекса № 178 «Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкине и прилегающие территории». Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Наличие сов говорит о том, что сохраняется экосистема природной территории. Ушастая сова — хищник. Основная заслуга этой в птицы в том, что она охотится на грызунов, сдерживая тем самым рост их популяции, — отметила замглавы Мосприроды Вера Струкова.

Ушастые совы относятся к третьей категории редкости. Этих птиц можно заметить и на других зеленых территориях столицы.

В общей сложности в Москве обитают шесть видов краснокнижных сов с разными категориями редкости. Это болотная сова, ушастая, мохноногий сыч, воробьиный сычик, серая неясыть и длиннохвостая неясыть, передает официальный сайт мэра Москвы.

На днях сообщалось, что в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появился на свет детеныш краснокнижных викуний.

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