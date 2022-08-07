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Junge Welt: западные санкции оказали услугу Путину

Анастасия Колоскова
В мире
Junge Welt: западные санкции оказали услугу Путину
Фото: Администрация президента РФ

Экономическая война, которую Запад развязал против России, оказала противоположный эффект. Такое заявление бывшего финансиста Уолл-стрит Майкла Хадсона опубликовало немецкое издание Junge Welt.

— Западные санкции оказали услугу президенту России Владимиру Путину. Они не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счет роста цен на энергоносители, — отметил эксперт, подчеркнув, что экономика РФ становится самодостаточной.

По мнению Хадсона, США и европейские страны «выстрелили себе в ногу». Он пояснил, что ответом Москвы на заморозку российских счетов в долларах и евро Вашингтоном стал выход из долларовой системы и перевод оплаты за газ, нефть, титан и алюминий в рубли. В результате это привело к укреплению рубля, передает РИА Новости.

20 июля постпреды стран Евросоюза утвердили седьмой пакет антироссийских санкций, куда вошел запрет на экспорт золота. По словам литовского постпреда Арнольдаса Пранцкявичюса, в новый санкционный список вошли российские бизнесмены, журналисты и политики.

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