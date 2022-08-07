Вирусолог предупредил, что «омикроном» чаще заражаются уже переболевшие

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Профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что заражаемость коронавирусом к концу лета будет пиковой, однако большого числа тяжелых случаев не будет.

Он отметил, что «омикрон» не вызывает серьезных проблем со здоровьем в большинстве случаев, но он опасен тем, что им заражаются даже переболевшие коронавиурсом ранее.

— Твердо показано, что при «омикроне» переболевшие болеют им чаще, чем не болевшие, — отметил он в комментарии НСН.

Он добавил что даже при высоких показателях заболеваемости, система здравоохранения выдержит — специалисты не ждут большого числа тяжелых случаев.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 20 303 случая заражения коронавирусной инфекцией, передает издание argumenti.ru.

Использование барокамеры позволяет улучшить общее состояние здоровья пациента после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.