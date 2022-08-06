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Врач Кондрахин назвал необычный способ восстановить здоровье после коронавируса

Анастасия Колоскова
Иссалина Аюпова

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач Кондрахин назвал необычный способ восстановить здоровье после коронавируса
Фото: depositphotos

Использование барокамеры позволяет улучшить общее состояние здоровья пациента после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, этот вид терапии помогает обогатить кислородом весь организм, что облегчает работу сердца и легких.

— При ковиде этот вид терапии использовался для улучшения общего состояния больного, так как метод помогает наполнить кислородом все органы человеческого тела, что облегчает работу сердца и легких, — пояснил Кондрахин.

Он отметил, что при лечении в барокамере пациенту под высоким давлением подается порция обогащенного кислорода, благодаря чему повышается способность его проникновения в клетки. Это благотворно отражается на состоянии здоровья, добавил врач.

5 августа стало известно, что после отъезда Примадонны Аллы Пугачевой из России она решилась на покупку барокамеры. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что это за вид лечения, для чего используется и может ли он предотвратить различные заболевания.

А врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить в начале осени. По его словам, это связано с началом учебного года и выхода граждан на работу после отпусков.

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