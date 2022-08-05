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Врач спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в Москве в начале учебного года

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в Москве в начале учебного года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить в начале осени. Об этом в пятницу, 5 августа, рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.

— Сейчас будет повышение, и пик придется на начало учебного года, на конец отпусков, когда люди будут выходить на работу, — цитирует специалиста РИА Новости.

Специалисты выявили 17 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России 4 августа. Уточняется, что скончались 44 человека, еще 1916 пациентов госпитализировали в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса полностью выздоровели 9752 человека.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что нельзя исключать возвращение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. При этом в Кремле не снимались полностью повышенные меры эпидемической безопасности по коронавирусу.

По словам вирусолога Сергея Нетесова, обязательно следует вакцинироваться людям, которые находятся в зоне риска, — пожилым, людям с хроническими заболеваниями.

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