Нужно не только Пугачевой: что такое барокамера и чем она полезна
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Стало известно, что после отъезда Примадонны Аллы Пугачевой из России, певица решилась на покупку барокамеры. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что это за вид лечения, для чего используется и может ли он предотвратить различные заболевания.
По словам врача, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, барокамера — довольно старый вид лечения, который был открыт еще в советское время.
Самая главная цель использования барокамеры, по словам врача, — улучшение проникновения кислорода в организм при различных негативных состояниях. Среди них:
- дыхательная недостаточность;
- сердечная недостаточность;
- нарушение кровообращения;
- головокружения.
Также специалист рассказал, что многие прибегают к использованию барокамеры с целью улучшения общего состояния после перенесенной инфекции COVID-19.
— При ковиде этот вид терапии использовался для улучшения общего состояния больного, так как метод помогает наполнить кислородом все органы человеческого тела, что облегчает работу сердца и легких, — пояснил собеседник «ВМ».
Суть лечения, по словам Кондрахина, заключается в том, что в барокамере человек под высоким давлением получает порцию обогащенного кислорода:
— Благодаря высокому давлению в барокамере способность его проникновения в клетки выше, что положительно влияет на здоровье.
Собеседник «ВМ» рассказал, как осуществляется терапия:
— Человека помещают в специальный герметичный сосуд — барокамеру. Под давлением в него закачивают воздух, обогащенный кислородом. Таким образом, под высоким давлением происходит насыщение организма кислородом.
Основные лечебные свойства
Кондрахин сообщил также о главных лечебных свойствах барокамеры:
- восстановление функций организма;
- улучшение метаболизма;
- выведение токсических веществ;
- улучшение реологических свойств крови;
- поддержание общего состояния организма человека.
Врач подчеркнул, что барокамера не может предотвратить болезни, так как этот вид лечения является вспомогательным.
По словам специалиста, любой человек может позволить себе лечение в барокамере, так как они используются почти во всех больницах.
— Способ лечения в барокамере был придуман давно как вспомогательная терапия при кислородной недостаточности организма человека, которую чаще всего провоцируют заболевания легких и сердца, — отметил эксперт.
Меры предосторожности
Однако, несмотря на все преимущества барокамеры, Кондрахин напомнил и о противопоказаниях. Он перечислил тех, кому стоит воздержаться от процедуры:
- люди, которые страдают клаустрофобией;
- имеют слишком высокий рост;
- не могут долго лежать на спине.