Что такое барокамера и чем она полезна

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Стало известно, что после отъезда Примадонны Аллы Пугачевой из России, певица решилась на покупку барокамеры. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что это за вид лечения, для чего используется и может ли он предотвратить различные заболевания.

По словам врача, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, барокамера — довольно старый вид лечения, который был открыт еще в советское время.

Самая главная цель использования барокамеры, по словам врача, — улучшение проникновения кислорода в организм при различных негативных состояниях. Среди них:

дыхательная недостаточность;

сердечная недостаточность;

нарушение кровообращения;

головокружения.

Также специалист рассказал, что многие прибегают к использованию барокамеры с целью улучшения общего состояния после перенесенной инфекции COVID-19.

— При ковиде этот вид терапии использовался для улучшения общего состояния больного, так как метод помогает наполнить кислородом все органы человеческого тела, что облегчает работу сердца и легких, — пояснил собеседник «ВМ».

Суть лечения, по словам Кондрахина, заключается в том, что в барокамере человек под высоким давлением получает порцию обогащенного кислорода:

— Благодаря высокому давлению в барокамере способность его проникновения в клетки выше, что положительно влияет на здоровье.

Собеседник «ВМ» рассказал, как осуществляется терапия:

— Человека помещают в специальный герметичный сосуд — барокамеру. Под давлением в него закачивают воздух, обогащенный кислородом. Таким образом, под высоким давлением происходит насыщение организма кислородом.

Основные лечебные свойства

Кондрахин сообщил также о главных лечебных свойствах барокамеры:

восстановление функций организма;

улучшение метаболизма;

выведение токсических веществ;

улучшение реологических свойств крови;

поддержание общего состояния организма человека.

Врач подчеркнул, что барокамера не может предотвратить болезни, так как этот вид лечения является вспомогательным.

По словам специалиста, любой человек может позволить себе лечение в барокамере, так как они используются почти во всех больницах.

— Способ лечения в барокамере был придуман давно как вспомогательная терапия при кислородной недостаточности организма человека, которую чаще всего провоцируют заболевания легких и сердца, — отметил эксперт.

Меры предосторожности

Однако, несмотря на все преимущества барокамеры, Кондрахин напомнил и о противопоказаниях. Он перечислил тех, кому стоит воздержаться от процедуры: