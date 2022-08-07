Автомобиль загорелся на 12-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 12-й километр Карта всех событий

Возгорание автомобиля произошло на внутренней стороне 12-го километра МКАД. Об этом в воскресенье, 7 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, инцидент случился после развязки с Новорязанским шоссе. На место прибыли оперативные городские службы.

Информация о пострадавших и подробности произошедшего уточняются.

Автомобилистов предупредили, что движение по внутренней стороне МКАД в сторону развязки с улицей Верхние Поля осуществляется по трем полосам из пяти.

5 августа автомобиль загорелся при движении по Варшавскому шоссе в сторону области в районе Новоданиловского проезда. Возгорание удалось оперативно локализовать. Движение на участке дороги было затруднено.

В результате ДТП в Москве на 21-м километре Московской кольцевой автодороги 2 августа загорелся бензовоз. Из-за аварии случился разлив горящего топлива. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. На момент тушения движение осуществлялось по двум полосам из пяти. Водитель бензовоза был госпитализирован.