Мужчина разбил около 20 припаркованных автомобилей в Москве

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Мужчина разбил около 20 автомобилей, которые были припаркованы во дворе жилого дома на севере Москвы. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Сам инцидент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина громит припаркованные машины металлической урной, пока его не останавливает прохожий.

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У автомобилей разбиты лобовые и задние стекла. Мужчину задержали очевидцы, на место вызвали сотрудников правоохранительных органов. Сейчас злоумышленник уже доставлен в отделение полиции, говорится в Telegram-канале радиостанции.

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