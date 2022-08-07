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Мужчина разбил около 20 припаркованных автомобилей в Москве

Евгений Белоусов
Происшествия
Мужчина разбил около 20 припаркованных автомобилей в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Софьи Ковалевской, 12к1 Карта всех событий

Мужчина разбил около 20 автомобилей, которые были припаркованы во дворе жилого дома на севере Москвы. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Сам инцидент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина громит припаркованные машины металлической урной, пока его не останавливает прохожий.

Видео: Telegram / Говорит Москва

У автомобилей разбиты лобовые и задние стекла. Мужчину задержали очевидцы, на место вызвали сотрудников правоохранительных органов. Сейчас злоумышленник уже доставлен в отделение полиции, говорится в Telegram-канале радиостанции.

В июле семейная пара устроила дебош в гаражном кооперативе на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в гаражном комплексе, который расположен на Литовском бульваре.

К прибывшим росгвардейцам обратился охранник и пояснил, что двое неизвестных, мужчина и женщина, зашли в комнату охраны и начали скандалить, пытаясь спровоцировать драку.

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