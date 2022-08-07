Россиянам напомнили о возможности взять выходной 1 сентября

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Россияне могут законно устроить себе выходной в День знаний, чтобы спокойно посетить школьный праздник своего ребенка. Об этом сообщила руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

— По закону 1 сентября не является нерабочим праздничным днем. Впрочем, его можно сделать выходным, чтобы спокойно посетить школьный праздник своего ребенка. Например, если вы являетесь донором, то у вас, согласно закону, есть дополнительный оплачиваемый выходной день, — объяснила она.

По словам Головановой, это не единственный способ сделать 1 сентября выходным днем. Так, можно просто написать работодателю заявление на отпуск без сохранения зарплаты.

Однако неоплачиваемый отпуск грозит меньшим доходом в этом месяце. Также всегда можно заранее поставить на эту дату ежегодный оплачиваемый отпуск.

— Если по графику отпусков он запланирован в другой период, попросите работодателя перенести его или разделить на части. Одну из частей отпуска используйте 1 сентября, — заметила эксперт.

Кроме того, можно получить отгул на День знаний, поработав сверхурочно или в один из выходных дней, передает слова Головановой РИА Новости.

В прошлом году российские семьи получили по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебному году. «Вечерняя Москва» разобралась, ждать ли аналогичных выплат к сентябрю 2022 года и на какие еще меры поддержки они могут претендовать.

Так, с апреля 2022 года введена выплата семьям с невысоким доходом, в которых воспитываются дети от восьми до 17 лет. Размер этого пособия составляет 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума в зависимости от заработка семьи.