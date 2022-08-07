Основные строительно-монтажные работы завершились в спорткомплексе «Воробьевы горы»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Косыгина, 28 Карта всех событий

Работы по развитию территории спортивного комплекса «Воробьевы горы» подходят к завершению. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Основные строительно-монтажные работы завершены. Ведется пусконаладка кресельной канатной дороги и инженерных систем объекта, также специалисты укладывают газонное покрытие на склонах, — заявил он.

По словам Загрутдинова, в состав спорткомплекса войдет канатно-кресельная дорога длиной 300 метров, три горнолыжные трассы, трамплин для прыжков на лыжах с судейской вышкой, гараж для спецтехники и другие объекты.

Формировать склоны зимой будут два снежных тягача. Горнолыжные трассы уже оснастили системой искусственного оснежения и спортивного освещения, а также оборудованием для безопасного катания. Трамплин для прыжков на лыжах будет доступен для круглогодичного использования, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что парковые пространства «Яуза» и «Сад будущего» объединят в единую структуру в районе Ростокино на северо-востоке за счет велопешеходной инфраструктуры, наземных пешеходных переходов и двух велопешеходных мостов через Яузу протяженностью 20 и 25 метров.

Кроме того, между парковыми территориями также оборудуют наземные пешеходные переходы и установят навигационные указатели и велопарковки.