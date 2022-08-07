Диетолог объяснила разницу между жиром на животе и отеком

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Диетолог-нутрициолог Любовь Пищалкина рассказала, как победить одутловатый живот и как отличить жировые накопления от отечности.

По ее словам, далеко не всегда причиной выпуклого, одутловатого живота является жир: иногда это может быт отек. Причина его возникновения кроется в лимфоузлах, которых имеется много в паховой области.

— Это происходит, если вы много сидите и ведете малоподвижный образ жизни, имеете хронические воспаления или инфекции органов репродукции и кишечника. Также причиной отечности в этой области может стать ПМС, последствия кесарева и гормональные нарушения, — рассказала она.

Однако и такие отеки еще не приговор, ведь и от них можно избавиться. Так, помочь справиться с этим может дренажный самомассаж.

Диетолог рекомендует аккуратно похлопывать низ живота руками, при этом напрягая пресс. Делать так следует недолго — до минуты.

После этого поглаживающими, при этом слегка надавливающими движениями перенаправляйте в течение минуты межклеточную жидкость к лимфоузлам вниз. Завершить массаж следует круговыми движениями тазом (по часовой стрелке и против).

Это поможет избавиться от застойных явлений в области органов малого таза. Главное делать эти простые упражнения регулярно, передает «МедикФорум».

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