Горожанам рассказали о работе экоцентра «Цветоводство» на ВДНХ

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Экоцентр «Цветоводство» открылся в 2021 году в отремонтированном павильоне № 29 на ВДНХ. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Там посетители могут погрузиться в мир необычных растений в высокотехнологичном голографическом кинотеатре. Также в экоцентре можно посетить школу ландшафтной архитектуры или понаблюдать за жизнью муравьев в формикарии в виде миниатюрного города.

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Специальные VR-очки помогут посетителям увидеть мир глазами насекомых. Кроме того, в центре «Цветоводство» можно узнать о современных тенденциях озеленения, а также насладиться красотой и ароматом растений в пространстве «Четыре сезона».

При этом в арт-павильоне «Метаморфозы природы» можно познакомиться с жизнью бабочек и цветов, отмечается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого Комплекс городского хозяйства Москвы провел мини-экскурсию по экологическому центру «Скворечник», расположенному в районе Орехово-Борисово Южное. Там проводятся лекции, викторины, мастер-классы, игры и работают кружки, посвященные экологической тематике.