Горожанам рассказали о работе экоцентра «Цветоводство» на ВДНХ
Экоцентр «Цветоводство» открылся в 2021 году в отремонтированном павильоне № 29 на ВДНХ. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
Там посетители могут погрузиться в мир необычных растений в высокотехнологичном голографическом кинотеатре. Также в экоцентре можно посетить школу ландшафтной архитектуры или понаблюдать за жизнью муравьев в формикарии в виде миниатюрного города.
Специальные VR-очки помогут посетителям увидеть мир глазами насекомых. Кроме того, в центре «Цветоводство» можно узнать о современных тенденциях озеленения, а также насладиться красотой и ароматом растений в пространстве «Четыре сезона».
При этом в арт-павильоне «Метаморфозы природы» можно познакомиться с жизнью бабочек и цветов, отмечается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».
До этого Комплекс городского хозяйства Москвы провел мини-экскурсию по экологическому центру «Скворечник», расположенному в районе Орехово-Борисово Южное. Там проводятся лекции, викторины, мастер-классы, игры и работают кружки, посвященные экологической тематике.