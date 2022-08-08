Экс-разведчик США заявил, что Байден может остановить Зеленского одним звонком

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден может повлиять на украинского коллегу Владимира Зеленского, пригрозив ему отказом помогать Киеву. Об этом сообщил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

— Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому, — заявил он.

Экс-разведчик отметил, что угроза прекращения поставок оружия является важным рычагом давления на Украину. Благодаря этому Штаты, если бы захотели, могли бы остановить ВСУ от любого опасного решения. Он привел в пример обстрел Запорожской АЭС.

Также Риттер добавил, что на данный момент Запад не желает критиковать киевские власти, и любые заявления об использовании Украиной мирных граждан в качестве живого щита мир «отрицает и отвергает».

— Чтобы открыто говорить об украинской угрозе, нужно, чтобы мир понял, кто создал эту угрозу. И это не Россия, это Украина, — заключил он в беседе с RT.

29 июля сообщалось, что британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон описал «мрачный сценарий» будущего Украины. Он заявил, что США совершили тактическую ошибку на Украине, из-за которой Киев рискует столкнуться с огромными трудностями уже осенью.