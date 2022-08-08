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Диетолог Калинчев рассказал, кому надо бояться хлеба и макарон

Илья Ашуров

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Диетолог Калинчев рассказал, кому надо бояться хлеба и макарон
Фото: depositphotos

Пшеничный хлеб и макароны из нетвердых сортов пшеницы вредны для людей с избыточным весом и ожирением. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

По его словам, от лишнего веса и ожирения страдает примерно 60 процентов населения развитых стран. Эти люди при употреблении хлеба и макарон из нетвердых сортов пшеницы толстеют еще больше, а значит — ухудшают свое здоровье.

— Дело в том, что такая еда очень быстро переваривается, вызывая выброс инсулина с последующим накоплением жира, — поясняет Калинчев.

Более полезны макароны из твердых сортов. Однако варить такие макароны надо по инструкции, отмечает специалист:

— Они должны оставаться твердыми, как бы недоваренными, иначе они ничем уже не будут отличаться от дешевых макаронных изделий из мягких сортов пшеницы. Кому такие жесткие макароны понравятся — большой вопрос.

До этого диетолог Михаил Гинзбург назвал замедляющий старение продукт. Им оказался зеленый горошек. По словам специалиста, в свежем горохе содержится много пищевых волокон, фолиевой кислоты и флавоноидов. Эти вещества помогают замедлить процессы старения в организме.

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