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Япония заявила о намерении сохранить доли своих компаний в проекте «Сахалин-1»

Александр Афонин
В мире
Япония заявила о намерении сохранить доли своих компаний в проекте «Сахалин-1»
Фото: Depositphotos

Токио намерен сохранить доли японских компаний в проекте «Сахалин-1». Об этом в понедельник, 8 августа, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

— Нам известно об указе российского президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами «Сахалин-1» станут невозможны, — сказал он.

Отмечается, что заявление сделано в ответ на указ президента России Владимира Путина. Согласно ему, вступает в силу запрет на сделки с принадлежащими недружественным странам долями. Уточняется, что ограничение касается и проекта «Сахалин-1».

Министр добавил, что на данный момент Токио не планирует менять свою позицию и уточняет детали данного вопроса. По его словам, проект имеет важную роль для энергетики Японии. «Сахалин-1» станет единственным источником поставок нефти за пределами Ближнего Востока, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что японское правительство попросило компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». По словам Коити Хагиуды, он имеет особую значимость для стабильного обеспечения страны энергией.

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