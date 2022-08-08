Врачи рассказали о побочных действиях шампуней от перхоти

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Некоторые шампуни от перхоти могут оказать негативное влияние на кожу головы. Всему виной содержащиеся в них вещества. Об этом сообщили управляющий директор одной из косметических компаний Александра Пурига и врач-трихолог клиники по пересадке волос Татьяна Качанова.

— Есть шампуни, которые создают пленку на коже головы, тем самым не позволяя чешуйкам отслаиваться. Позитивный эффект от средства, как правило, заканчивается с окончанием его применения, — сказала Пурига.

Она объяснила, что перхоть представляет собой разновидность грибка Malassezia. Для борьбы с ним в шампунях часто встречается препарат триклозан. Однако вещество может принести вред. Это связано с тем, что оно разрушает микробиом кожи головы.

Качанова порекомендовала использовать шампуни от перхоти в соответствии с указанной на упаковке регулярностью. По ее словам, стоит воздержаться от регулярного применения. Кроме того, шампунь стоит держать на голове две-четыре минуты после применения, только потом смывать, передает Lenta.ru.

До этого трихолог Олег Спиридонов назвал действенные методы для правильного роста волос и здоровой кожи головы. В первую очередь эксперт рекомендует попробовать применить фруктовую маску для волос.