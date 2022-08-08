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Истощенного котенка краснокнижного леопарда спасли в Приморье

Александр Афонин
Общество
Истощенного котенка краснокнижного леопарда спасли в Приморье
Фото: Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»

Сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» спасли четырехмесячного котенка дальневосточного леопарда у границ национального парка в Надеждинском районе Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе организации в понедельник, 8 августа.

В пресс-службе добавили, что детеныш был обнаружен в одиночестве. Специалисты установили у него истощение и доставили в Центр реабилитации диких животных в селе Алексеевка. Вес леопарда составил всего 4,5 килограмма. В ходе обследования врачи обнаружили у него небольшие раны и следы паразитов. Результаты обследований не выявили опасных заболеваний у кошки.

Отмечается, что произошедшее стало первым случаем изъятия животного в таком юном возрасте. Место, в котором был обнаружен котенок, находилось за пределами территории популяции дальневосточного леопарда. Сама кошка занесена в Красную книгу, передает пресс-служба.

Накануне сообщалось, что на территории природного комплекса № 178 «Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкине и прилегающие территории» была замечена ушастая сова. Птица занесена в Красную книгу Москвы.

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