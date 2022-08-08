Выполнено почти 50 процентов работ по благоустройству территории у ТПУ «Славянский бульвар»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Герасима Курина Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства почти наполовину выполнили работы по благоустройству территории рядом с ТПУ «Славянский бульвар» в ЗАО Москвы. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, в настоящее время специалисты заканчивают устраивать кабельную канализацию, обновляют водосточную сеть, а также ремонтируют дождеприемные и смотровые колодцы.

Рабочие также выполняют гидроизоляцию зданий с целью предотвратить подтопления подвалов.

В рамках работ планируется расширить пешеходную зону до площади более 15 тысяч квадратных метров и установить свыше 100 дорожных знаков.

Кроме того, специалисты высадят на прилегающей к ТПУ территории около 70 деревьев и свыше 400 кустов растений.

Недавно Бирюков рассказал, что специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле ТПУ «Окружная» на границе Северного и Северо-Восточного административных округов Москвы.