Диетолог рассказала, какой рацион поможет развить креативное мышление

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Сокращение общего количества углеводов в рационе может помочь снизить вес и развить креативное мышление. Об этом рассказала врач — терапевт-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

— Самое главное, что уменьшение общего количества углеводов в рационе приводит к улучшению мышечной работы и развитию креативного мышления, потому что, когда организм не перегружен сахаром, он максимально продуктивен, — пояснила специалист.

Она добавила, что многие базовые заболевания в настоящее время связаны с ожирением и лишним весом. Поэтому людям рекомендуется отказаться от сахара, который добавляется в чай или сладости.

Тихомирова подытожила, что все углеводы в организме превращаются в глюкозу, которая при переизбытке может превратиться в жир, передает газета «Известия».

До этого врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал, что пшеничный хлеб и макароны из нетвердых сортов пшеницы вредны для людей с избыточным весом и ожирением. По его словам, от лишнего веса и ожирения страдает примерно 60 процентов населения развитых стран. Эти люди при употреблении хлеба и макарон из нетвердых сортов пшеницы толстеют еще больше, а значит — ухудшают свое здоровье.