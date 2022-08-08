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Сервис для проверки возможности голосования онлайн на выборах появился на mos.ru

Александр Афонин
Город
Сервис для проверки возможности голосования онлайн на выборах появился на mos.ru
Фото: Pexels

На mos.ru начал свою работу сервис проверки учетной записи для онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что с помощью нововведения пользователи смогут самостоятельно проверить, смогут ли они проголосовать в онлайн-режиме. Для этого необходимо пройти авторизацию в личном кабинете mos.ru. Далее в блоке «Доступ к электронному голосованию» нужно выбрать пункт «Получить информацию». Система автоматически даст ответ.

Те, у кого нет доступа к онлайн-голосованию, смогут сразу узнать причину и заполнить необходимую информацию. Однако сделать это следует до 30 августа. Проверка введенных данных займет до 24 часов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что во время проведения с 9 по 11 сентября выборов муниципальных депутатов в Москве будут применены несколько нововведений. Так, в этом году впервые будут использоваться электронный список и упрощенный формат электронного голосования.

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