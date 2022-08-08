Собянин поздравил с днем рождения летчика-космонавта СССР Савицкую

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 74-летием депутата Государственной думы, летчика-космонавта СССР Светлану Савицкую. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в понедельник, 8 августа.

Глава города отметил, что судьба политика сложилась героически. Она принадлежит к плеяде покорителей космоса, а работа в парламенте положительно отразилась на жизни жителей России. По его словам, страна гордится достижениями Савицкой, передает официальный сайт мэра Москвы.

Светлана Савицкая родилась 8 августа 1948 года. Она росла в семье маршала авиации Евгения Савицкого и школьной учительницы Лидии Савицкой. За свою жизнь она успела стать членом сборной команды СССР по пилотажному спорту, летчиком-конструктором, совершить космический полет и многое другое.

19 июля Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента Московского академического театра сатиры, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. Он отметил, что образы актеров, созданные под его руководством, являются вершиной творческого мастерства.