Собянин поздравил президента Театра сатиры Ширвиндта с днем рождения

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента Московского академического театра сатиры, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Обладая огромным талантом, необыкновенным обаянием и тонким юмором, вы завоевали искреннюю любовь миллионов зрителей и вписали много незабываемых страниц в летопись отечественного искусства, — сказал он.

Глава города отметил, что образы актеров, созданные под руководством Ширвиндта, являются вершиной творческого мастерства. Спектакли режиссера, по словам мэра столицы, — одно из ярчайших явлений в культурной жизни города, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Сергей Собянин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 87-м днем рождения. Он пожелал артисту, чтобы любовь фанатов его творчества придавала ему больших сил для реализации проектов и продолжала вдохновлять на новые работы.

16 июля мэр Москвы поздравил певца Григорий Лепса с юбилеем. Народный артист праздновал 60-летие. Глава города отметил, что артист вносит большой вклад в развитие российского музыкального искусства.