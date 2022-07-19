Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Ливанова

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 87-м днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 19 июля.

— Вас любят за огромный талант, нашедший яркое воплощение на кино- и телеэкране. За великолепные актерские работы, наполненные достоинством и благородством. За неподражаемый, с детства знакомый голос, которым говорят герои чудесных мультфильмов, — сказал он.

Глава города пожелал артисту, чтобы любовь фанатов его творчества придавала ему больших сил для реализации проектов и продолжала вдохновлять на новые работы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Сергей Собянин поздравил народного артиста России Алексея Рыбникова с 77-летием. Он отметил, что произведения композитора обогащают отечественное искусство и дарят людям радость.

16 июля мэр Москвы поздравил певца Григорий Лепса с юбилеем. Народный артист праздновал 60-летие. Глава города отметил, что певец вносит большой вклад в развитие российского музыкального искусства.