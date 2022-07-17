Собянин поздравил народного артиста России Рыбникова с днем рождения

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил композитора, народного артиста России Алексея Рыбникова с 77-летием. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 17 июля.

— Ваши произведения обогащают отечественное искусство, дарят людям радость, красоту и любовь. Десятки фильмов, ставших классикой нашего кино, невозможно представить без вашей замечательной, душевной музыки, — цитирует главу города официальный сайт мэра Москвы.

Рыбников родился в 1945 году в Москве. Он рос в семье скрипача и художницы. Карьеру композитора она начал в восемь лет, когда написал несколько фортепианных пьес. Произведения Рыбникова можно услышать в таких фильмах, как «Остров сокровищ», «Приключения Буратино», «Юнона и Авось» и многих других .

Накануне Сергей Собянин поздравил народного артиста России певца Григорий Лепса с 60-летием. Глава города отметил, что певец вносит большой вклад в развитие российского музыкального искусства.

До этого мэр столицы поздравил с 65-летием народного артиста России Юрия Стоянова. Он пожелал артисту успехов в творческой деятельности и новых вдохновений.