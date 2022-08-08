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Загрутдинов: Дом по реновации на улице Горбунова введут в эксплуатацию в следующем году

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Загрутдинов: Дом по реновации на улице Горбунова введут в эксплуатацию в следующем году
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Горбунова, вл11/3 Карта всех событий

В Можайском районе столицы в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание будет состоять из двух секций. Специалисты применят в нем систему вентилируемого фасада с использованием бетонной плитки под кирпич. Новостройка будет рассчитана на 190 квартир: 51 однокомнатную, 105 двухкомнатных и 34 трехкомнатных.

На первом этаже здания разместятся необходимые объекты инфраструктуры: кафе, магазины, салоны красоты и так далее. Кроме того, подъезды здания оборудуют двумя лифтами: грузоподъемностью тысяча и 400 килограммов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Рафик Загрутдинов сообщил, что физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном возведут в Северном Бутове к третьему кварталу 2023 года. По состоянию на 8 августа объект готов на 45 процентов. Комплекс будет называться «Качаловский». К настоящему моменту специалисты уже завершили монолитные работы и устраивают фасад и кровлю будущего здания.

Рафик Загрутдинов Реновация Можайский район
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