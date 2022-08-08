Музыка короля Таиланда прозвучит на Красной площади

Фото: Предоставлено пресс-службой мероприятия

Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда впервые примет участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который пройдёт с 26 августа по 4 сентября в Москве. Иностранные гости подготовили для юбилейного пятнадцатого Фестиваля яркое и динамичное представление с говорящим названием — «Радость с нами».

Оркестр был основан в 1991 году для поддержки талантливых и одарённых студентов с целью раскрытия их творческого потенциала и развития творческих способностей.

Оркестр является победителем и лауреатом различных международных конкурсов. Коллектив дважды побеждал в Королевском конкурсе марширующих оркестров Таиланда в 2012 и 2021 годах. В 2021 году коллектив также одержал победу и стал призёром Конкурса марширующих оркестров в номинациях «в закрытом помещении» и «плац-концерт». Конкурс проходил в рамках Таиландского международного музыкального чемпионата. А в 2022 году стал лучшим в Конкурсе марширующих оркестров региона Нахун Чхай Бурин.

Для юбилейного Фестиваля «Спасская башня» оркестр под началом руководителя коллектива Кампанарта Пхочучадчавала и дирижера Криттанана Саксири подготовил зажигательное и яркое представление с элементами традиционного таиландского колорита. Откроет выступление музыкального коллектива композиция «Когда», написанная Его Величеством Королём Таиланда Пхумипоном Адульядетом. Также оркестр сыграет мелодию «Ветер перемен» композитора Рандалла Стэндриджа, композицию Ричарда Сауседо «Кратко говоря» и «Канон в ре мажоре» немецкого композитора Иогана Пахельбеля.